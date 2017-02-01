Gebzeli Aileye İnşaat Malzemesi Yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde yapılacak onarım için malzeme yardımı yapılıyor. Bu kapsamda Gebze Ulus Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Özdemir’in evindeki tadilat için yardım gerçekleştirildi.

BAŞVURULAR MÜDÜRLÜK BİNASINA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bizzat başvuru yapan vatandaşın evine keşif için gidiliyor. Keşif sırasında gerekli malzemeler uzman ekip tarafından belirleniyor ve daha sonra yardım malzemelerini almaları için vatandaş fuar içinde bulunan müdürlük binasına davet ediliyor. Malzemelerini buradan teslim alan vatandaş daha sonra tadilat işlemine başlıyor.

MALZEME YARDIMI YAPILDI

Başvuran vatandaşa 9 kalem malzeme yardımı yapıldı. Tadilatta kullanılacak malzemeler arasında 7 adet ahşap iç kapı, 2 ton çimento, 4 m3 kereste, 25 torba kireç, bin 800 adet kiremit, 7 m3 kum, 85 m2 laminant parke, 36 tabaka OSB ve 5 adet PVC pencere bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA

Yapılan bu yardım ile ilgili Büyükşehir’e teşekkürlerini ileten Fatma Özdemir, ‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bizlerin sesini duyduğu için çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.