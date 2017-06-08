Gebzeli çocuklar Çevre Günü’nü kutladı

Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen programda Gebzeli çocuklarla bir araya gelen Başkan Köşker, onlardan çevrelerini kendi evleri gibi temiz tutmaları için söz aldı. Gebzeli çocuklar artık; çevre sevgisini ve çevre bilincini Gebze Belediyesinin yeni marka elçisi ‘Terbi’ ile öğrenecek.

Dünya Çevre Günü münasebetiyle Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda çocuklara yönelik bir program düzenledi. Programda okullar arası atık pil toplama yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker verdi. Programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, Gebze İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Aşıkoğlu, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÇOCUKLARDAN SÖZ ALDI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker çocuklardan çevrelerini kendi evleri gibi temiz tutmaları konusunda söz vermelerini istedi. Başkan Köşker, “Buradan baktığımda karşımda o kadar pırıl pırıl çocuklar görüyorum ki; sizlere temizliği, çevre korumayı anlatmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. Çocuklar, sizler emininki biliyorsunuz ama yine de soralım çevremizi neden çok temiz tutmalıyız? Çünkü biz insanların hatta bütün canlıların toprağa, havaya ve suya ihtiyacı vardır. Eğer çevremize zarar verirsek kirletirsek kendimize zarar vermiş oluruz. Kendi vücudumuza nasıl zarar vermek istemiyorsak çevremizde zarar vermeyeceğiz. Hepinizden kendinize baktığınız gibi çevrenize bakmanız, çevrenizi kendi eviniz gibi temiz tutmanız konusunda söz vermenizi istiyorum. Hepinizin Dünya Çevre Gününü kutluyor daha temiz bir dünya diliyorum” dedi.

ÇOCUKLAR TERBİ’Yİ ÇOK SEVDİ

Gebze Belediyesinin yeni marka elçisi ‘Terbi’ çocuklar tarafından çok sevildi. Bir kaplumbağa olan Terbi ismini; oldukça terbiyeli olmasından alıyor. Tam bir çevre dostu olan Terbi, Gebzeli Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” isimli eserinden esinlenerek Gebze Belediyesi tarafından marka yüzü olarak seçildi. Birçok özelliği ile Gebze’yi anlatan Terbi’yi önümüzdeki dönemlerde okullarda ve etkinliklerde sık sık göreceğiz. Çocuklarla sohbet eden Terbi çevreyi korumanın ne kadar önemli olduğunu çocukların anlayacağı dilde anlattı.

ÖDÜLLER KÖŞKER’DEN

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün okullar arası atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödüllerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker verdi. Okullar arası atık pil toplama yarışmasında 334 öğrenci sayısı ile 367 kilo atık pil toplayan Gebze emlak konutları Ortaokulu birinci, 525 öğrenci sayısı ile 312 kilo atık pil toplayan Diler Demir Ortaokulu ikinci, 909 öğrenci sayısı ile 517 kilo atık pil toplayan 50. Yıl Chrysler İlkokulu üçüncü oldu. Başkan Köşker dereceye giren okulları tebrik etti çevre korumada geri dönüşümün oldukça önemli olduğunu ve bu konuda duyarlı davranan okullara teşekkür etti. Program öğrencilerin konserleri ve tiyatro gösterileri ile son buldu.