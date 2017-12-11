Gebzeli Çocuklar Şakrak’ı Çok Sevdi

Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Okur Yazar Buluşmaları” kapsamında Ayşegül Kara Zorlu, “Şakrak” isimli kitabını çocuklar için imzaladı. İmza törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazanmaları konusunda öğütler verdi. “Okur Yazar Buluşmaları” kapsamında Gebze genelinde 6 bin öğrenciye Ayşegül Kara Zorlu’nun “Şakrak” isimli kitabı dağıtıldı. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen imza törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Yazar Ayşegül Kara Zorlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

“Okur Yazar Buluşması” programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, çocuklara kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları yönünde öğütler verdi. Başkan Köşker, “Kitap okumak sizlerin yaşlarında filizlenir gençliğinizde ise yeşeren dünyanın en güzel alışkanlığıdır. Hepinizin bu kitapları okuduğunu düşünüyorum. Şakrak artık sizlerin de kahramanı oldu. Kendi kültürümüz kendi kahramanlarımızı öğrenecek ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Sizlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmanız bizler için bu ülkenin geleceği için çok önemli. Bu sebeple bol bol kitap okuyun” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN AMCALARINA MEKTUP