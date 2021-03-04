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Gebzeli Esnaflara İlk Hayırlı Olsun Başkan Büyükgöz’den

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni kontrollü normalleşme döneminde müşterilere yeninden hizmet vermeye başlayan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi

Gebzeli Esnaflara İlk Hayırlı Olsun Başkan Büyükgöz'den

04 Mart 2021 Perşembe 10:16

Başkan Büyükgöz’den Gebzeli esnaflara hayırlı olsun ziyaretleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında açıkladığı yeni kontrollü normalleşme tedbirleri kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayan esnaflar, ülke genelinde olduğu gibi Gebze’de de müşterilerini dükkanlarında ağırlıyor.


KURALLARA HARFİYEN UYALIM

Gebze’deki çarşı esnaflarını ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hem hayırlı işler temennilerini esnaflara iletti hem de yeni kontrollü normalleşme tedbirlerine harfiyen uyulmasının önemini hatırlattı. Esnafların işlerini aksatmadan başta maske, mesafe ve temizlik kuralı olmak üzere belirlenen diğer yeni dönem kurallarına uymasının normalleşme dönemine geçilmesindeki önemine değinen Başkan Büyükgöz, vatandaşların da aynı ölçüde kurallara uyması gerektiğini hatırlattı. Gebzeli esnaflar da Başkan Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti.  











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