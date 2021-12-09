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Gebzeli galericilere yasal düzenleme eğitimi

Gebze Oto Galericiler Derneği’nin düzenlediği organizasyon kapsamında Gebze’de faaliyet gösteren, otomobil satıcısı sektör temsilcilerine “2. El Otomobil satışlarında yeni yasal düzenlemeler” konulu eğitim verildi.

Gebzeli galericilere yasal düzenleme eğitimi

09 Aralık 2021 Perşembe 22:12

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde Gebze Oto Galericiler Derneği, sektör temsilcilerini bilgilendirdi. Gebze Oto Galericiler Derneği Başkanı Celal Çelikbilek’in ev sahipliğinde gerçekleşen programda, “2. El Otomobil Satışlarında Yeni Yasal Düzenlemeler” konulu konferansta Avukat Mehmet Topkaya, sektör temsilcilerine bilgilendirmelerde bulundu. Programa birçok oto galericisi katılırken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çelikbilek, verimli bir faliyet gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.


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