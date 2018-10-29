Gebzeli gazeteci vefat etti

Kadı’yı çok sayıda seveni gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Yeni haber Gazetesi önünde helallik alınmasının ardından Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip Çoban Mustafa Paşa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında Gebze mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, iş, siyaset ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sırada gazeteci meslektaşları katıldı. www.gebzegazetesi.com’da olarak değerli meslektaşımız İsmail Kadı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.