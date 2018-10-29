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Gebzeli gazeteci vefat etti

Gebze Yeni haber Gazetesi’nin sahibi gazeteci İsmail Kadı vefat etti. Bir süre önce Haydarpaşa GATA’da ameliyat olan ve çeşitli hastanelerde tedavi gören 63 yaşındaki İsmail Kadı, son olarak sevk edildiği Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gebzeli gazeteci vefat etti

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:29

 Gebze basınında 32 yıldır kalemiyle yer edinen, Demokrat Gebze Gazetesi’nin kurucularından olan Kadı, 2000 yılında Yeni Haber Gazetesi’ni kurmuştu. 18 yıldır sahibi olduğu Yeni Haber gazetesinin her gün okurlarıyla buluşması için canla başla çalışan Kadı’nın vefatı sevenlerini ve basın camiasını üzüntüye boğdu.

Kadı’yı çok sayıda seveni gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Yeni haber Gazetesi önünde helallik alınmasının ardından Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip Çoban Mustafa Paşa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında Gebze mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, iş, siyaset ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sırada gazeteci meslektaşları katıldı. www.gebzegazetesi.com’da olarak değerli meslektaşımız İsmail Kadı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

 

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