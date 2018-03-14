Gebzeli Gençler Binicilikle tanışıyor
Gebzeli Gençler Atlı Eğitim Merkezi'nde ücretsiz binicilik eğitimi alıyor.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Atlı Eğitim Merkezi Gebzeli geçler için ücretsiz eğitimlerine devam ediyor.
15-26 yaş arası gençler Gebze Belediyesi Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi'nde ücretsiz binicilik eğitimi alıyor.Eğitimler devam ediyor. Bilgi ve randevu alamak için 0530 557 42 64 numaralı telefonu hafta içi 8.30 ve 17.30 saatlerinde arayabilirsiniz.