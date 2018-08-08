banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebzeli Hacıları Başkan Köşker Uğurladı

Gebzeli hacı adaylarını kutsal topraklara Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker uğurladı.

Gebzeli Hacıları Başkan Köşker Uğurladı

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:10

banner346
Gebzeli hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlandığı program İlyasbey Caminde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hacı adayları ve aileleriyle sohbet eden Başkan Köşker, gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında “Kutsal topraklara gitmeyi Allah herkes nasip etsin. Sizlerin şuan yaşadığınız heyecanı çok iyi anlıyor ve ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul etsin. Kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Sizlerden de kutsal topraklarda bizler için, ülkemiz için dua istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlandığı programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da katıldı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
HacıHacAdnan KöşkerGebzeGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Seminer Darıca Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Seminer
Vergide Büyük Yapılandırma Vergide Büyük Yapılandırma
Başkan Demirci, Yaz Okullarını Ziyaret Etti Başkan Demirci, Yaz Okullarını Ziyaret Etti
Darıca Tenis Altyapısı Güçleniyor Darıca Tenis Altyapısı Güçleniyor
İzmit’teki Sinek Salgını Mecliste İzmit’teki Sinek Salgını Mecliste
Başsavcı Kurt, Karaosmanoğlu’na Veda etti Başsavcı Kurt, Karaosmanoğlu’na Veda etti
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Darıca Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına...
Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezinde Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde öğrencilere üniversite...

Haberi Oku