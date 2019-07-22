Gebzeliler bu hafta müziğe doyacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’ kapsamında 24 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’da Murat Kekilli Kocaelili hayranlarıyla buluşacak. Kocaeli Fuarı güneş Sahnesi’nde konser verecek olan Kekilli, en sevilen parçalarını seslendirecek. Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Emre Kaya da 26 Temmuz Cuma günü saat 21.00’da Gebze Metin Oktay Stadı’nda konser verecek. Kocaeli ve Gebze’de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konserlerle müziğe ve eğlenceye doyacak Kocaeliler için konserler hız kesmeden devam edecek.

FUARDA MURAT KEKİLLİ

‘Bu Akşam Ölürüm', 'Unutmak O Kadar Kolay mı Sandın?', 'Unutamam Seni', 'Karagözlüm', 'Çok Yorgunum' gibi unutulmaz eserleri Kocaelili hayranları için söyleyecek Murat Kekilli, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda sahne performansı ve içtenliğiyle dinleyenlerinin kalplerini fethedecek. Her hafta ünlü bir sanatçının konseriyle hız kesmeden devam edecek olan Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri, 31 Temmuz Çarşamba günü Gece Yolcuları, 7 Ağustos Çarşamba günü Ferhat Göçer konserleriyle Kocaeliler eğlenceye ve müziğe doyacak.

GEBZE’DE EMRE KAYA KONSERİ

Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Emre Kaya, Gebze Yaz Konserleri’nin ilki olacak. Gebzeli sevenleriyle buluşacak olan Kaya, en sevilen hareketli ve duygusal parçalarıyla unutulmaz bir konser akşamı yaşatacak. Emre Kaya; 'Rüzgar', 'Esaret', 'Teşekkür Ederim', 'Yapboz' ve 'Toz' gibi şarkılarını Gebzeliler için seslendirecek. Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Metin Oktay Stadı’nda 9 Ağustos Cuma günü ünlü sanatçı Alişan da sahne alacak.