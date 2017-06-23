Gebzeliler büyük iftarda meydanda buluştu

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel mahalle iftarları, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen iftar yemeğiyle sona erdi. Binlerce Gebzeli Kenet Meydanında kurulan kardeşlik sofrasında iftarını birlikte açtı. Kent meydanındaki iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Ragibe Köşker, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Gebzeli katıldı.



MASALARI TEK TEK GEZDİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar öncesi, protokol üyeleri ile birlikte önce kent meydanında kurulan masaları tek tek gezdi. Gebzeliler ile sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebzelilerin belediyenin faaliyetleri hakkındaki düşüncelerini aldı. Çocuklarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Köşker, bol bol fotoğraf çektirdi.



GEBZELİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Köşker iftar öncesi gerçekleştirdiği selamlama konuşmasının başında Gebzelilere iftar programlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Köşker, “Allah’a hamt olsun ki bir yıl sonra yine bizleri bir arada bir sofra etrafında toplanmayı nasip etti. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Bugün burada dostluk, kardeşlik soframızda büyük bir aile olarak iftarımızı açıyoruz. Bu sofraların kıymetini çok iyi bilmek gerekiyor. Böylesine zor bir coğrafyada çok şükür bol nimetler içerisinde Ramazan ayını geçirdik. Etrafımıza baktığımızda komşu Müslüman ülkelerde bir bardak suya muhtaç olan insanların olduğunu görüyoruz. O yüzden bu sofralarımızın kıymetini çok iyi bilmek lazım. Onlar için de dua etmeyi ihmal etmeyelim. İnşallah onlarda bizler gibi böyle sofralarda iftarlarını açabilirler.



BAYRAMLAŞMADA BULUŞALIM