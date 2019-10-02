banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebzeliler istiyor Büyükgöz çözüyor

Gebzeliler haftanın her Çarşamba günü Halk Buluşması’na yoğun bir şekilde katılıp Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e taleplerini, sorunlarını aktararak çözüm buluyor.

Gebzeliler istiyor Büyükgöz çözüyor

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:32

Gebzeliler yoğun bir şekilde Halk Buluşması’na katılarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e taleplerini, sorunlarını aktararak çözüm buluyor.  Başkan Büyükgöz söz verdiği gibi haftanın bir gününü; vatandaşlarla bir araya gelerek onların dertlerini çözmeye, talep ve önerilerini dinlemeye ayırıyor. Çarşamba günlerinde başka randevu kabul etmeyen ve tüm gününü Gebzeli hemşerilerine ayıran Başkan Büyükgöz’e taleplerini aktaran vatandaşların bu istekleri, çözümü için ilgili müdürlüğe aktarılarak talimatlandırılıyor. Ulaşılır belediye başkanı olacağını her fırsatta dile getiren ve bu doğrultuda düzenlediği Halk Buluşması ve Mahalle Meclisleriyle Gebzeli hemşerileri ile bir araya gelen Başkan Büyükgöz, “Mahalle Meclislerine katılamayan hemşerilerimizi her çarşamba Halk Buluşmalarına bekliyoruz. Sizin derdiniz bizim derdimiz,  çözüm noktasında yardımcı olmak bizlerin görevi” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın, ‘’Önemli sorunlara ortak çözümler üretmeliyiz’’ Büyükakın, ‘’Önemli sorunlara ortak çözümler...
GKM Yeni Sezonda Kapılarını Açıyor GKM Yeni Sezonda Kapılarını Açıyor
UlaşımPark ile 12 ilçeden KOÜ’ye kolay ulaşım UlaşımPark ile 12 ilçeden KOÜ’ye kolay ulaşım
Başkan’dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı Başkan’dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası...
Gebze spor kompleksinin çelik konstrüksiyon çalışmaları başladı Gebze spor kompleksinin çelik konstrüksiyon çalışmaları...
Gebze’de Ekim Meclisi İlk Oturum Gebze’de Ekim Meclisi İlk Oturum
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Büyükakın, ‘’Önemli sorunlara ortak çözümler...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gelişen şehirlerde önemli sorunlara ortak çözümler...

Haberi Oku