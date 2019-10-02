Gebzeliler istiyor Büyükgöz çözüyor

Gebzeliler yoğun bir şekilde Halk Buluşması’na katılarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e taleplerini, sorunlarını aktararak çözüm buluyor. Başkan Büyükgöz söz verdiği gibi haftanın bir gününü; vatandaşlarla bir araya gelerek onların dertlerini çözmeye, talep ve önerilerini dinlemeye ayırıyor. Çarşamba günlerinde başka randevu kabul etmeyen ve tüm gününü Gebzeli hemşerilerine ayıran Başkan Büyükgöz’e taleplerini aktaran vatandaşların bu istekleri, çözümü için ilgili müdürlüğe aktarılarak talimatlandırılıyor. Ulaşılır belediye başkanı olacağını her fırsatta dile getiren ve bu doğrultuda düzenlediği Halk Buluşması ve Mahalle Meclisleriyle Gebzeli hemşerileri ile bir araya gelen Başkan Büyükgöz, “Mahalle Meclislerine katılamayan hemşerilerimizi her çarşamba Halk Buluşmalarına bekliyoruz. Sizin derdiniz bizim derdimiz, çözüm noktasında yardımcı olmak bizlerin görevi” dedi.





