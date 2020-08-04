Gebzeliler katlı otoparkı sevdi

6 Mayıs’ta Gebze’de hizmete alınan 502 araç kapasiteli Gebze Katlı Otoparkı vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. 7-24 hizmet sağlayan otopark vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.



UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan otopark, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Plaka okuma sistemi, elektrikli otomobil şarj ünitesi, her katta engelli park alanı, toplamda 50 kamera ile saniye saniye gözetlenen akıllı otopark Gebzelilere hizmet sağlıyor.

ELEKTRİKLİ ŞARJ ÜNİTESİ

Akıllı otoparkta geleceğe yönelik atılan adımlardan biri haline gelen elektrikli otomobillerin şarj alanı olan elektrikli otomobil şarj ünitelerinin montajı tamamlandı. Giriş katında bulunan şarj ünitesi ile vatandaşlar elektrikli araçlarını rahatlıkla şarj edebilecek. Son teknoloji olan otoparkta güvenle araçlarını bırakan vatandaşlar şarj ünitelerinin kurulumundan son derece memnun.

50 KAMERA İLE GÖZETLENİYOR

Araç giriş ve çıkışlarında ya da park ettikten sonra vatandaşların gözlerini arkada bırakmayacak bir kamera sistemi Gebze katlı otoparkında mevcut. 7-24 kayıt alan kameralar ile vatandaşlar araçlarını güvenle bırakabilecek. Vatandaşlar, giriş yaptıklarında arkalarına bile bakmadan şehrin merkezine erişecek.





KATLARA ASANSÖRLE ULAŞIM

Otoparkın sağ ve solunda bulunan 2 farklı asansörle vatandaşlar otoparkın en üst katına bile rahatlıkla araçlarını bırakabilecek. Son teknoloji ile yapılan otopark ile vatandaşların her katta rahatlıkla araçlarını park edeceği bir tesis haline gelen Gebze otoparkı ile erişim, ulaşım, güven faktörleri en üst seviyede tutuldu.

ABONE SİSTEMİ

UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan otoparkta abone sistemi de bulunuyor. Abone sistemi ile ödenen ücretler de azalarak vatandaşlar daha da memnun ediliyor. Abone sistemine üye olan vatandaşlar diledikleri zaman araçları ile giriş çıkış yaparak kendi otoparkı gibi sistemden faydalanıyor.