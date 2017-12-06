Gebzeliler Rasulallah sevgisinde buluştu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dursun Ali Erzincanlı Gebzeliler ile bir araya geldi. Programın sonunda kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Peygamber Efendimizi gerçek anlamda anlaya bilseydik bugün İslam coğrafyası bu halde olmazdı” dedi.









Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dursun Ali Erzincanlı Gebzeliler ile bir araya geldi. Programın sonunda kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Peygamber Efendimizi gerçek anlamda anlayabilseydik bugün İslam coğrafyaları bu halde olmazdı” dedi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Program Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi Adem Akbaş’ın Kur’an tilaveti ile başladı.







PEYGAMBERİMİZ BİZİM REHBERİMİZ

Dursun Ali Erzincanlı “Hoş Geldin Ya Rasulallah S.A.V” şiir dinletisi programının başında konuklarla Peygamber Efendimiz üzerine sohbet etti. Erzincanlı, “Bizim rehberimiz Peygamber Efendimizdir. Bu sebeple Kur’an ile ilgili Efendimizin söylediği bizim için en önemli, en doğru, en birincil olandır. Bazı duygularımızı şiirleştiremediğimiz için sohbetlere döküyoruz. Allah bize Peygamber Efendimizi anmayı murad ediyor” ifadelerine yer verdi.





DUYGU DOLU ANLAR

Sohbetin ardından birbirinden Peygamber sevgisi konulu şiirleri seslendiren Dursun Ali Erzincanlı, salonu dolduran konuklara manevi duygular tattırdı. Erzincanlı programının sonunda, “Böylesine güzel bir gecede Peygamberimize komşu olan şehitlerimizi de unutmamak gerek. Bu gece tüm şehitlerimize de anmış olalım. Allah hepsinin mekanı cennet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin” dedi. Erzincanlı son olarak 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halis Demir için yazdığı “30 Kuş” isimli şiirini seslendirdi. Erzincanlının “30 Kuş” şiirini seslendirdiği sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı.





DOĞRU ANLAMAK ÖNEMLİ