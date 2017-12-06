Gebzeliler Rasulallah sevgisinde buluştu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dursun Ali Erzincanlı Gebzeliler ile bir araya geldi. Programın sonunda kısa bir selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Peygamber Efendimizi gerçek anlamda anlayabilseydik bugün İslam coğrafyaları bu halde olmazdı” dedi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Program Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi Adem Akbaş’ın Kur’an tilaveti ile başladı.
PEYGAMBERİMİZ BİZİM REHBERİMİZ
Dursun Ali Erzincanlı “Hoş Geldin Ya Rasulallah S.A.V” şiir dinletisi programının başında konuklarla Peygamber Efendimiz üzerine sohbet etti. Erzincanlı, “Bizim rehberimiz Peygamber Efendimizdir. Bu sebeple Kur’an ile ilgili Efendimizin söylediği bizim için en önemli, en doğru, en birincil olandır. Bazı duygularımızı şiirleştiremediğimiz için sohbetlere döküyoruz. Allah bize Peygamber Efendimizi anmayı murad ediyor” ifadelerine yer verdi.
DUYGU DOLU ANLAR
Sohbetin ardından birbirinden Peygamber sevgisi konulu şiirleri seslendiren Dursun Ali Erzincanlı, salonu dolduran konuklara manevi duygular tattırdı. Erzincanlı programının sonunda, “Böylesine güzel bir gecede Peygamberimize komşu olan şehitlerimizi de unutmamak gerek. Bu gece tüm şehitlerimize de anmış olalım. Allah hepsinin mekanı cennet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin” dedi. Erzincanlı son olarak 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halis Demir için yazdığı “30 Kuş” isimli şiirini seslendirdi. Erzincanlının “30 Kuş” şiirini seslendirdiği sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı.
DOĞRU ANLAMAK ÖNEMLİ
Programın sonunda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Peygamber Efendimizi anlamak onu tanımak çok önemli. Rabbim Peygamber Efendimize yakışır bir ümmet olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimizi gerçekten anlamış, hissetmiş ve yaşamış olsaydık; bugün Orta Doğu’da olduğu gibi Müslüman Müslümanın kanını dökmezdi. Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Bunu en net 15 Temmuz’da gördük. Ama Osmanlının ecdadı olan bizler buna müsaade etmedik. Bugün Kudüs’te yapılmak istenenleri görüyorsunuz. İsrail’in başkenti yapılmak isteniyor ve buna karşılık veren tek ülke Türkiye. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada yalnız bırakmayacağız ve onun dik duruşunun arkasında olacağız” ifadelerine yer verdi. Ev sahibi Başkan Köşker, Dursun Ali Erzincanlı’ya programın bitiminde hediye takdiminde bulundu.