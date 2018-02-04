Gebzeliler şehitler için yürüdü

Gebze’de Sarıkamış şehitleri için anma programları düzenlendi. Gebze Belediyesi, Sarıkamış Beyaz Umut Derneği ve Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Platformu işbirliği ile düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri oldukça coşkulu ve duygusal geçti.

ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜLER

Sarıkamış Şehitleri için ilk tören Gebze Gaziler Dağı’nda gerçekleşti ve şehitler için anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Sarıkamış Beyaz Umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Gebze İlçe Başkanvekili Mahmut Yandık, Gebze Belediye Başkanı Yardımcısı Engin Güzel, KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi, KAIDER Başkanı Metin Baytöre ve yönetimi ile meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Gaziler Dağı zirvesinde Sarıkamış şehitlerini canlandıran bir tiyatro gösterisi yapıldı. Tiyatro sırasında oldukça duygusal anlar yaşanırken izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrakları eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kaymakam Mustafa Güler de yaptıkları konuşmalarda Sarıkamış Şehitlerini andılar ve birlik beraberlik mesajları verdiler.

AĞITLAR YAKILDI

Akşam ise Gebze Kültür Merkezi’nde şehitleri anma programı düzenlendi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de katıldığı anma töreni duygusal anlara sahne oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran tilavetiyle başlayan anma programında Prof. Dr. Tuncay Öğün, Sarıkamış Şehitleri konulu bir sunum yaptı. Sarıkamış ile ilgili bilinmeyen noktaları anlatan Öğün, Çanakkale ile Sarıkamış’ın aynı ruh olduğuna vurgu yaptı ve “Sarıkamış Şehitleri Türkiye’nin şehitleridir. Dil, din ve ırk ayrımı olmadan Anadolu’nun her yöresinden gelen yiğitler yurt savunması için cephede savaşarak şehit oldu.” dedi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de yaptığı selamlama konuşmasında “103 yıl önce Sarıkamış Allahuekber dağlarında vatanı için, bayrağı can veren Aziz Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Rabbim Şehitlerimizin Şehadetlerini mübarek eylesin. Mekanları Cennet, Ruhları Şad olsun” dedi. Daha sonra Arzu Akça ve Recep Ergül, şehitler için ağıtlar ve türküler söyledi. Salonu dolduranlar da Türk bayraklarıyla türkülere ve ağıtlara eşlik ederken oldukça duygusal anlar yaşandı. Son olarak Ömer Faruk Elmas, şehitler için kum gösterisi yaptı. Kum sanatıyla şehitleri anan ve gösterinin sonunda Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’na katılan Mehmetçiklere Gebze’den selam gönderen Elmas’a salondakiler alkışlarla destek verdi. İlgiyle ve coşkuyla izlenen program plaket takdimi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.