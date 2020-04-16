Gebzelilerin Kitap Keyfi Sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetine başvuran vatandaşlara kitaplar, adreslerinde teslim ediliyor

Gebzeliler istiyor, kitaplar evlerine geliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetinde 0 262 606 04 70 numaralı telefonu arayarak talebini ileten vatandaşlara kitapları kültür sosyal işler müdürlüğü ekipleri tarafından hızla ulaştırılıyor. Kovid 19 virüsle mücadele kapsamında sosyal izalosyon yasağı getirilen 20 yaş altı ve 65 üstü vatandaşların evlerinde zamanlarını dolu dolu geçirmeleri amacıyla başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetine başvuran Gebzeli genç, çocuk ve yetişkinlerin taleplerini hızla değerlendiren belediye ekipleri kitapları istenilen adreslere, Başkan Büyükgöz’ün, “Yüce Allah tarafından insanlığa rehber ve muallim olarak gönderilen ve ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku!’ ile muştulanan sevgili Peygamberin ümmetine de, bu zor günlerde en anlamlı armağanın kitap olduğunu düşündük.

YOĞUN TALEP KARŞILANIYOR

Sizlere ‘Evde Kal Kitapla Kal’ hizmetini sunuyoruz. Kitapları evinizde aileniz ve sevdiklerinizle huzur içerisinde okumanız en büyük temennimiz. Bu zor günlerin sizlerin feraseti, sabrı ve metanetiyle geçeceğine inanarak sizleri Allah’a emanet ediyorum” şeklindeki selamıyla teslim ediyor. Uygulamadan oldukça memnun olan Gebzeli vatandaşlar Başkan Büyükgöz ve ekibine teşekkür ediyor.









