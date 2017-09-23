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Gebzelilerle buluşacak

Gebze Center etkinliklerine devam ediyor.

Gebzelilerle buluşacak

23 Eylül 2017 Cumartesi 13:00

Yönetimi JLL Türkiye tarafından yapılan Gebze Center, açıldığı günden bu yana Gebzeliler’i dünyaca ünlü pek çok markayla buluşturmanın yanı sıra kültür-sanat etkinlikleriyle de misafirlerine eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Bugüne kadar pek çok sanatçıyı ziyaretçileriyle buluşturan Gebze Center, kentin kültür-sanat yaşamına da renk katmaya devam ediyor. Gebze Center, bu kez sevilen grup Ata Marin Band’i Gebzelilerle buluşturuyor. Ata Marin Band; birçok müzik tarzını kendi müzikal anlayışı ile birleştirerek, 10'dan fazla farklı dünya dilinde ve özellikle de Flamenco müziğin akustik anlayışı ile sentezleyerek Latin ezgilerinden Acoustic Pop’a, Greek melodilerinden, İtalyanca ve Türkçe parçalara kadar uzanan geniş bir yelpazeden dinleyicilerine sesleniyor. Gebze Center, Popüler Dünya Müziği, Flamenco, Latin, Akdeniz müziği ile 90'lar ve 2000'li yılların Akustik Türkçe ve Dünya Hitlerinin başarıyla seslendirileceği bu günde tüm müzikseverleri Pazar günü saat 17.00’da etkinlik alanına bekliyor.

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