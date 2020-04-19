Gebzenin altyapı hatları temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle 18 - 19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkış yasağı verilmesinden dolayı trafikten boşalan cadde ve sokaklarda bakım onarım ve kanal temizleme çalışmaları yapıyor.

Küresel afet olan koronavirüse karşı Kocaelililere temiz ve sağlıklı içmesuyu sağlamak, kullanılan suların çevreyi kirletmeden arıtma tesislerine aktarmak ve arıtarak çevreyi korumak gibi önemli hizmetler yürüten İSU Genel Müdürlüğü, evlerinde kalan vatandaşlara kesintisiz hizmetler sunmak için 7 gün 24 saat çalışıyor. Vatandaşlar için her türlü önlemleri alarak hizmetlerini eksiksiz yürüten İSU Genel Müdürlüğü, bir yandan program çerçevesinde yatırımlarına devam ederken bir yandan da işletme alanında bakım onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

BAKIM, ONARIM, TEMİZLİK

Koronavirüs nedeniyle, 30 Büyükşehir Belediyesi ve Zonguldak illerinde 18-19 Nisan tarihleri arasından sokağa çıkış yasağı verildi. Bu nedenle Kocaeli genelinde cadde ve sokaklar tamamen boşaldı. İSU Genel Müdürlüğü de, normal zamanda araç ve trafik yoğunluğu nedeniyle girilemeyen cadde ve sokakların boşalması üzerine altyapı kolektör hatlarında bakım onarım ve temizlik çalışmaları yapıyor.

DÜZENLİ ŞEKİLDE

Kurumun, Gebze Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu Yeni Bağdat, Zübeyde Hanım, Yazı, Doğan, Ali Rıza Efendi, Menzilhane, İstanbul ve İlyas Bey Caddelerinde kanal kolektör ve hatların temizliklerini yapıyor. Vektör ve kombine araçları ile kanalizasyon hatları temizlenerek düzenli akışları sağlandı ve insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirildi. Diğer ilçelerde de bakım ve onarım çalışmaları ile temizlik çalışmaları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.