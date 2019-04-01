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Gebze'nin Başkanı Büyükkgöz

Kesin olmayan, sonuçlara göre Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz oldu.

Gebze'nin Başkanı Büyükkgöz

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:09

 Kesin olmayan,  sonuçlara göre Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz oldu.

Ak Parti, Zinnur Büyükgöz : %52,30
CHP Recep Dursun: %29,71
Saadet partisi Burcu Çetinkaya: %7,69
Diğer: %10,30


Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz, 1964 yılında Erzurum'da doğdu. 1975'de Bakırköy Kocasinan İlkokulu'ndan, 1978'de Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'ndan ve 1983'de Gebze İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.1987'de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Şehir ve Bölge Plancısı unvanıyla mezun oldu.1987- 1989 yılları arasında aynı üniversitede Şehir ve Bölge Planlaması dalında yüksek lisansını tamamladı. Evli ve dört çocuk babası. Belde Planlama İnşaat Mühendisliği ve Müteahhitlik firmasının sahibidir. Büyükgöz, 2004 yılından beri Gebze’de Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeydi.
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