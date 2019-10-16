Gebze’nin bütçesi 370 Milyon TL

Gebze Belediyesi Ekim ayı meclisi 2. oturumunda Gebze Belediyesi’nin 2020 yılı tahmini bütçesi 370 Milyon TL olarak belirlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’miz için hayırlı olsun” dedi.

Gebze Belediyesi Ekim ayı meclisi 2. oturumunda Gebze Belediyesi’nin 2020 yılı tahmini bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’miz için hayırlı olsun” dedi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen ekim ayı ikinci meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özerinin oylanmasıyla başladı.

GEBZEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN