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Gebze'nin Ciğerleri Kül Oldu!

Dün öğlen saatlerinde Eskihisar ormanlık alanında yangın çıktı.

Gebze'nin Ciğerleri Kül Oldu!

25 Şubat 2017 Cumartesi 12:12

 35 Dönüm Orman yandı
Gebze Eskihisar Tubitak alanı içersinde 30 yaşındaki çam ağaçlarınnın bulunduğu 80 Dönümlük orman alanının 35 dönümü kül oldu. Daha öncede bu bölgede  bu bölgede birçok yangın çıktı. Gebze Osman Hamdi Müzesi, Gebze Eskihisar Kalesi, Anibal Tepe gibi korunması gereken tarihi alan içerisinde üstelik denize çok yakın mesafedeki  çıkan yangın vatandaşın kafasında birçok soru işareti bıraktı.  Başta Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'ndan vatandaşlar bu konu hakkında açıklama bekliyor

Çok Yakındı
Eskihisar’daki orman yangını Abdülhamit Han tarafından büyük yetkilerle donatılan ve Abdülhamit'in kültür sanat baş danışmanı olan Türk Müzeciliğinin kurucusu Müzeci ressam kültür Adamı Osman Hamdi’nin müzesi ve mezarının bulunduğu bölgeye çok yakın mesafedeki ormanı  kül etti.

2 İtfaiye Aracı

 Barış mahallesinden Eskihisar’a kadar olan ağaçlık alanın büyük kısmı yandı. Yaşanan bu olayda yangına ne sebep olduğu bilinmezken rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile büyük bir alanda ağaçlar ve birçok hayvan telef oldu.

 Bu kadar büyük sanayi kenti olup  ekonomik güce sahip olan bir kentte birçok kurum yetersiz kaldı. Çevredeki vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda yangın başladıktan 50 dakika  sonra itfaiye ekipleri olaya müdahale edebildi Yangın sırasında bölgeye sadece 2 itfaiye ekibi geldi. Yangının söndürmek için vatandaşlar seferber oldu fakat yangın kısa sürede söndürülemedi.

Olay yerinde canlı yayın yapan Emre Kahraman  bu konuda bir makale yazdı 

www.gebzegazetesi.com/cigerimiz-yandi-makale,1762.html
 haber :Gamze ÖZÇELİK

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