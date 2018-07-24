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Gebze’nin Dört Bir Yanı Işıl Işıl

Gebze Belediyesi kentin genelinde ışıklandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kente estetik ve modern bir görünüm kazandıran çalışmalar, özellikle akşam saatlerinde görsel bir şölen sunuyor.

Gebze'nin Dört Bir Yanı Işıl Işıl

24 Temmuz 2018 Salı 15:05

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Gebze Belediyesi kentin genelinde ışıklandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kente estetik ve modern bir görünüm kazandıran çalışmalar, özellikle akşam saatlerinde görsel bir şölen sunuyor. Anibal Kavşağı’nda gerçekleştirilen aydınlatma çalışması, özellikle ay-yıldız dekoruyla Gebzelilerden tam not aldı. Vatandaşların bol bol fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştığı ay-yıldız dekoru oldukça beğenildi. Caddelerde gerçekleştirilen dekoratif aydınlatma çalışmaları da kentin caddelerini aydınlatmanın yanı sıra estetik ve güzel bir görüntü sunuyor.

KALE DE AYDINLATILDI

Caddelerde gerçekleştirilen dekoratif yol aydınlatma direklerinin yanı sıra Eski Çarşı da aydınlatılarak daha estetik bir görünüme kazandırıldı. Aydınlatma çalışmalarının sonuncusunu tarihi Eskihisar Kalesinde gerçekleştiren ekipler kalenin duvarlarını ışıklarla boyayarak kaleyi adeta eski günlerine döndürdüler. Akşam saatlerinde kalenin duvarlarına vuran ışıklar kaleye ayrı bir güzellik katıyor.

 

 

 

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AydınlatmaGebze
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