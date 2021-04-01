Gebze’nin En Özel Çocukları İçin Özel Etkinlik

Başkan Büyükgöz, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Gebze’nin en özel çocuklarıyla buluştu. Gebze Kültür Merkezi salonunda düzenlenen etkinliğe ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Ali Kaya, Özel Eğitim Uygulama Okulu idarecileri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Özel olarak hazırlanan etkinlikte palyaço ve kukla gösterisinde gönüllerince eğlenen özel çocuklara ve ailelerine hitaben kısa bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kıymetli hazirun etkinliğimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz.





BİRGÜN DEĞİL HERGÜN SEVGİ GÜNÜ





Rabbimizin hepimize emaneti olan kıymetli ve özel çocuklarımızın ve onların güzide ailelerinin her zaman yanındayız. Gebze Belediyesi olarak yavrularımızın gelişimine katkı sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Gaziler Dağı’ndaki Atlı Eğitim Merkezi’nde rehabilite hizmetini bu kıymetli yavrularımıza, ailelerine sunmuş bulunmaktayız. En kıymetlilerimizin bir günü değil her günü sevgi dolu olsun diye, yeni projelere hep birlikte imza atacağız inşallah. En kalbi duygularımla sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Allah’a emanet olun” dedi.



ONLARI GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ





Başkan Büyükgöz’ün ardından kürsüye gelen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de konuşmasında, “Değerli hazirun programımıza hoş geldiniz. Otizmin bir hastalık olmadığını yaradılışdan geldiğini ve hepimizin başına gelebileceğinin farkında olarak, bu güzel evlatlarımızın topluma entegresi için el birliğiyle çalışalım. Onlar hepimize, tüm topluma emanet. Devlet- millet el ele vererek tüm imkanlarımızla bu çocuklarımız için ne yapsak azdır. Birlikte el ele tüm imkanlarımızı seferber ederek bu çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız inşallah. Sizleri en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol tarafından çocuklara hediye takdim edildi.