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Gebze’nin İki Yakası Köprüyle Birleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de D-100 üzerinde inşa ettiği yaya köprüsünde sona gelindi.

Gebze'nin İki Yakası Köprüyle Birleşiyor

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:35

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit D-100 kent geçişindeki büyük yaya köprülerinin birini de Gebze’ye kazandırıyor. Gebze D-100 üzeri Osman Yılmaz Mahallesi’nde inşa edilen yaya köprüsü ilçenin iki yakasını bir araya getiriyor. Köprü şehir merkezlerini yayalar için birleştirirken D-100’den geçen toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlara da büyük kolaylık sağlıyor. Yayaların güvenli bir şekilde D-100 üzerinden geçmelerini sağlayacak olan yaya köprüsü önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR

Yaya köprüsünde son çalışmaları yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri köprüde çelik halat imalatını tamamladı. Köprüde cam kenarlıklar ve zemin uygulamaları gerçekleştiriliyor. Valilik Kampüsü önündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü’ne benzer özellikler gösteren yaya köprüsü Gebze’nin kuzey ile güneyi, arasında yaya trafiğinin akışını kolaylaştıracak. Önemli bir geçiş hattı oluşturacak köprü, Fatih Devlet Hastanesi’ne ulaşmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

 

87 METRE UZUNLUĞUNDA

87 metre uzunluğa sahip olan yaya köprüsü, 4 metre genişliğinde yapıldı. Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör de yer alıyor. Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü bulunuyor. Yaya köprüsü çelik üst yapısı eğit gergin askılı olacak şekilde inşa edildi. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanıldı.

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