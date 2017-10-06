Gebze’nin Karbon Ayak İzi Sertifikalandı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği “Karbon Ayak İzi Envanter Analizinin Yapılması” konulu eğitim seminerinin Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Vekili açılışını gerçekleştirdi. Pendik Belediyesi’nin ev sahipliğinde Green Park Otel’de gerçekleşen eğitim seminerine Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Vekili ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ev sahibi Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve Sağlıklı Kentler Birliği üyesi belediye yöneticileri katıldı.
BELEDİYELER OLMADAN OLMAZ
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, küresel ısınmanın merkezinde şehirlerin olduğuna dikkat çekti. Başkan Şahin, “Dünyanın birçok yerinde nüfus şehirlerde yaşıyor ve kirleticiler ve gazlarda doğal olarak şehirlerden çıkıyor. Bu durumda politikaları geliştirmek ve hayata geçirmek için açık bir şekilde görülüyor ki yerel yönetimler olmadan, belediyeler olmadan olmaz. Bu anlamda Sağlıklı Kentler Birliği uzun zamandır dünyada yapılan faaliyetleri takip etmek açısından ortaya konan karbon ayak izi çalışmalarını destekliyor ve üyelerinin birçoğu karbon ayak izi analizlerini tamamdı” dedi.
YERELDEN GENELE YAYILACAK
Sağlıklı Kenetler Birliği Başkan Vekili olarak seminere katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasına yoğun programı nedeniyle katılamayan Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin selamlarını ileterek başladı. Başkan Köşker konuşmasında, “Dünyanın en önemli sorunlarının başında gelen küresel ısınmanın ana sebeplerinden karbon salınımının azaltılması konusunda yerel yönetimlere büyük işler düşüyor. Artan nüfus ve buna paralel olarak büyüyen üretim ve işletme kapasitelerinin getirdiği sorunların başında gelen karbon salınımının kontrol altına alınması da atılması gerek ilk adımdır. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapacağız ve bu yerelden genele yayılacak.Bu gün burada gerçekleştirilecek olan Karbon Ayak İzi Envanteri Analizi konulu seminerin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.
GEBZE BELEDİYESİNE SERTİFİKA
Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından Kurumsal Karbon Ayak İzi analizlerini gerçekleştiren Gebze Belediyesi adına Başkan Köşker’e sertifika taktim etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de Sağlıklı Kentler Birliği adına ev sahibi Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin’e teşekkür ederek hediye takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe “Karbon ayak İzi Envanter Analizinin Yapılması” konulu seminerini gerçekleştirdi.