Gebze’nin Karbon Ayak İzi Sertifikalandı

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, küresel ısınmanın merkezinde şehirlerin olduğuna dikkat çekti. Başkan Şahin, “Dünyanın birçok yerinde nüfus şehirlerde yaşıyor ve kirleticiler ve gazlarda doğal olarak şehirlerden çıkıyor. Bu durumda politikaları geliştirmek ve hayata geçirmek için açık bir şekilde görülüyor ki yerel yönetimler olmadan, belediyeler olmadan olmaz. Bu anlamda Sağlıklı Kentler Birliği uzun zamandır dünyada yapılan faaliyetleri takip etmek açısından ortaya konan karbon ayak izi çalışmalarını destekliyor ve üyelerinin birçoğu karbon ayak izi analizlerini tamamdı” dedi.

Sağlıklı Kenetler Birliği Başkan Vekili olarak seminere katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasına yoğun programı nedeniyle katılamayan Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin selamlarını ileterek başladı. Başkan Köşker konuşmasında, “Dünyanın en önemli sorunlarının başında gelen küresel ısınmanın ana sebeplerinden karbon salınımının azaltılması konusunda yerel yönetimlere büyük işler düşüyor. Artan nüfus ve buna paralel olarak büyüyen üretim ve işletme kapasitelerinin getirdiği sorunların başında gelen karbon salınımının kontrol altına alınması da atılması gerek ilk adımdır. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapacağız ve bu yerelden genele yayılacak.Bu gün burada gerçekleştirilecek olan Karbon Ayak İzi Envanteri Analizi konulu seminerin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.