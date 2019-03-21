Gebze’nin Kaybedecek Zamanı Yok

Başkan Adayı Recep Dursun, “Gebze senelerce kötü yönetildi, Gebze’nin kaybedecek zamanı kalmadı” dedi.

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun köylere çıkarma yaptı. Düzenlenen köy programına CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve Belediye meclis üyesi adayları da katıldı. Cumaköy, Kadıllı, Ovacık ve Mudarlı köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Recep Dursun, “Seçimlerde artık son düzlüğe girdik. Köyler için yapacağımız projelerimizi ve çalışmalarımızı vatandaşlarımıza anlattık. Onlardan destek beklediğimizi söyledik” dedi.

SARI KART GÖSTERELİM

Gebze’nin her açıdan kötü yönetildiğini ve 31 Martın bir şans olduğunu vurgulayan Başkan Adayı Recep Dursun, “Bazı şeyleri değiştirmek bizim kendi elimizde. Bugüne kadar hizmet vermeyenlere sarı kart gösterelim. Değişimden yana tercihimizi ortaya koyalım. Gebze’nin kaybedeceği bir beş senesi daha yok. Artık bekleyecek durumda değiliz. Gebze’yi güzelliklerle ve hizmetle donatmamız lazım. Bu yüzden Martın sonu bahar olsun” şeklinde konuştu.