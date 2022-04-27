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Gebze'nin Kültür Değeri “Gebze Bayram Çöreği“

İlimizde Coğrafi İşaret almış ürünlerimizden biri olan Gebze Bayram çöreğini sizlere sunuyoruz.

Gebze'nin Kültür Değeri 'Gebze Bayram Çöreği'

27 Nisan 2022 Çarşamba 11:26

Gebzenin önemli kültürel değeri olan Gebze bayram çöreği bu yılda Gebze ve bölgesindeki halk ile buluşturruluyor. Gün yüzüne çıkarılan bu önemli değerlerimiz bu yılda devam edecek. Gebze Bayram Çöreği nasıl yapılır önemi nelerdir, sizlere sunuyoruz.

 Kel Tatar lakaplı Fahri Usta’nın bayram günleri yapmış olduğu Gebze Bayram Çöreği buğday unu, çavdar unu, maya, su, ekşi hamur, margarin, anason, tuz, toz şeker, toz çekilmiş tarçın, toz çekilmiş karanfil, toz çekilmiş damla sakızı kullanılarak üretilir. Gebze Bayram Çöreği 28.05.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.
Ürünün diğer çöreklerden farkı anason içermesi ve sadece dini bayramların arife günlerinde yapılmasıdır.
Gebze Bayram Çöreği, Gebze’nin yakın kültürünü yansıtan manavların dini bayramlardan bir gün öncesinde fırınlardan çok sayıda aldıkları bir ekmek çeşididir.
Sadece arife günlerinde çıkması nedeniyle çok sayıda alınan çörek hem eve gelen misafirlere sunulmakta hem de misafirliğe giderken ikram edilmek üzere götürülmektedir.

Gebze Çöreği 15 Gün Taze Olarak Saklanabiliyor

İçindeki anason, tarçın, karanfil, damla sakızı, yağ, şeker, ceviz, susam, çörek otu, çavdar unu, beyaz un, su ve tuz malzemeleri sayesinde insanlara farklı ve leziz bir damak tadı sunan çörek, dışarıda 5 gün, buzdolabında ise 15 gün taze olarak saklanabiliyor. 

GEBZE BAYRAM ÇÖREĞİ, İLİMİZDE 1’İ MENŞE 9’U MAHREÇ İŞARETİ ALMIŞ TOPLAMDA 10 COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ ÜRÜNDEN BİR TANESİDİR.

Gebze’nin sadece sanayi kenti olmadığını vurgulayan bu kültürel değer Gebze’nin katma değeri olup sosyo-kültürel anlamda zengin olduğu belirtilmekte.

Gebze Ticaret Odası’nın katkılarıyla patenti alınan Gebze Bayram Çöreği bu yılda yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’nda ve diğer dini bayramların arife günlerinde dağıtımı yapılacaktır. 






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