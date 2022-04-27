Gebze'nin Kültür Değeri “Gebze Bayram Çöreği“

Kel Tatar lakaplı Fahri Usta’nın bayram günleri yapmış olduğu Gebze Bayram Çöreği buğday unu, çavdar unu, maya, su, ekşi hamur, margarin, anason, tuz, toz şeker, toz çekilmiş tarçın, toz çekilmiş karanfil, toz çekilmiş damla sakızı kullanılarak üretilir. Gebze Bayram Çöreği 28.05.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.
Gebze Çöreği 15 Gün Taze Olarak Saklanabiliyor
İçindeki anason, tarçın, karanfil, damla sakızı, yağ, şeker, ceviz, susam, çörek otu, çavdar unu, beyaz un, su ve tuz malzemeleri sayesinde insanlara farklı ve leziz bir damak tadı sunan çörek, dışarıda 5 gün, buzdolabında ise 15 gün taze olarak saklanabiliyor.
GEBZE BAYRAM ÇÖREĞİ, İLİMİZDE 1’İ MENŞE 9’U MAHREÇ İŞARETİ ALMIŞ TOPLAMDA 10 COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ ÜRÜNDEN BİR TANESİDİR.
Gebze’nin sadece sanayi kenti olmadığını vurgulayan bu kültürel değer Gebze’nin katma değeri olup sosyo-kültürel anlamda zengin olduğu belirtilmekte.