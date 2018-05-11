Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan yazar Dr. Tülin Cengiz’in “Kıtaları Buluşturan Tarihsel Geçiş Üzerinde Bir Kent; Gebze” isimli kitabının tanıtımı ve Gebze’nin kültürel değerlerinin yer aldığı serginin açılışı ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ilçe protokolü ve Gebzelilerin geniş katılımıyla GKM’de gerçekleştirildi.

GEBZE’NİN KÜLTÜR MİRASI





Gebze Belediyesi’nden Gebze’nin kültür mirasına bir katkı daha. Gebze Belediyesi tarafından daha önce kazandırılan ve ülkenin seçkin kütüphanelerinde araştırmacıların ve okurların beğenisine sunulan Fatih’in Fermanları ve Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi kitaplarının ardından bir eser daha kazandırıldı. Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Tülin Cengiz’in hazırladığı “Kıtaları Buluşturan Tarihsel Geçiş Üzerinde Bir Kent; Gebze” isimli kitabın tanıtımı Gebze Kültür Merkezinde düzenlenen törenle yapıldı. Kitabın tanıtımı öncesinde Gebze’nin yüzyıllar öncesine dayanan kültürünün anlatıldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi. Serginin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bu sergide Gebze’mizin tarihi geçmişinin izlerini bulacaksınız. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Köşker ve protokol daha sora sergiyi gezdi.





TANITIMA YOĞUN KATILIM





Sergi açılışının ardından “Kıtaları Buluşturan Tarihsel Geçiş Üzerinde Bir Kent; Gebze” kitabının tanıtımı Gebze Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kitabın tanıtımına Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aygün, belediye başkan yardımcıları Sadık Albayrak, Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, akademisyenler ve Gebzeliler katıldı.





ŞEHİR HER ANLAMDA YAŞAMALI





Tanıtım programının ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker selamlama konuşmasında, “Gebze konumuyla çok önemli ve güzel bir yere sahip. Bu anlamda kentimizin kıymetini bilmeliyiz. Bir kentin fiziksel değişimlerini sağlaya bilirsiniz, ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayabilirsiniz. Fakat kültürel değerlerimiz kaybettiğimiz anda her şeyimizi kaybetmişsinizdir. Yaşayan şehirlere ihtiyacımız var. Şehir her anlamda yaşamalı, tarihiyle, kültürüyle nefes almalı” ifadelerini kullandı.





GEBZE’NİN TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ





Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü konuşmasında, “Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz, üniversitemiz öğretim üyesi Tülin Cengiz’in çalışmaları Gebze Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan kitabın, Gebze ilçemizin kadim tarihi ve kültürel eserleri hususunda önemli bir vesika olacağına şüphe yoktur. Tülin Hocamızın, saha çalışması marifetiyle, köy köy gezerek ortaya çıkartmış olduğu gelenek, görenekler, tören, türkü, masal ve ninniler, halk hekimliği bilgileri aziz milletimizin nasıl canlı bir hafızaya sahip olduğunun ve kültürüne sahip çıktığının en önemli örneğidir” dedi.





GEBZE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ANLATILDI



