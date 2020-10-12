Gebze'nin Kurtuluş Günü Unutuldu

Tarih bilinci açısından kurtuluş günlerinin kutlanması önemli.

1980'li yılların sonunda dönemin Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın başkanlığında bizimde içinde bulunduğumuz kutlama komisyonu askeri mehter takımını getirip Gebze'nin kurtuluşunu mehter konseri ile yapmıştık.

Kurtuluş savaşında Kocaeli büyük sıkıntı çekti.Önce İngilizler sonra Fransızlar işgal etti. İşgallerde büyük katliamlar yaşandı.Karamürsel'de insanlar camilerde yakıldı. İzmitte bir gecede 330 insan öldürüldü.Gebze'deki Yunan mezalimi yüz kızartıcı.

Kocaeli bu sıkıntılara rağmen Yuvacık / Servetiye cephesinde Yunanlılara darbe vurdu. Kocaeli grup Komutanlığı adı ile bir alay kurup Afyon Büyük Taarruzda destanlar yazdı.

Bu konularda başta Valilik ,Belediye ve Üniversitelerimiz çalışmalar yapması gerekirken hiçbir çalışma olmaması üzücü.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve diğer Belediye Başkanları, Kaymakamlarımız ile yetkili ve yöneticilerimiz Gebze bölgesinin düşman işgalinden kurtarılışı ile gerek sosyal medyada gerekse pandemiye uygun önlemler alarak açık hava da tarih bilincine yönelik etkinlikler yapabilirdi.

Başka il ve ilçelerin kurtuluş günleri ile ilgili Gebze Bölgesi ve Kocaelinde etkinlikler düzenleyen derneklerimiz keşke Gebze'nin kurtuluş günü içinde bir etkinlik düzenleselerdi.

Başta il ve ilçelerin Gebze ve Kocaeli'deki kutlama etkinliklerine maddi ve manevi destek veren Milletvekilleri,Valilik ve Belediye Başkanlarımız keşke Gebze gibi diğer Kocaelindeki ilçelerin kurtuluş günlerine de önem verip sahip çıksalardı.