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Gebze'nin kurtuluşu, törenle kutlandı

Gebze'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı

Gebze'nin kurtuluşu, törenle kutlandı

12 Ekim 2017 Perşembe 14:41

Gebze'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtının önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Gebze Belediyesi Mehteran takımı alanda konser verdi.

"GÜÇLÜ OLMANIN MÜCADELESİNİ VERMEK ÜZEREYİZ"

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yaptığı konuşmada, "Ecdadımızın yaptığı gibi bugün bir kez daha coğrafyamızda güçlü olmanın mücadelesini vermek üzereyiz. Allah'a hamd olsun ki 15 yıldır da ciddi bir mücadeleyle başta Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız olmak üzere hükümetimiz, bakanlarımız ve milletvekillerimiz, her tarafta birlik ve beraberlik içerisinde mücadele veriyoruz. Bu coğrafya zor bir coğrafya dedik ya hiçbir zaman istilalar bitmez, hiçbir zaman hesap kitaplar bitmez. Her zaman bugün olduğu gibi Türkiye üzerinde oynanan oyunlar içeride ve dışarıda hiçbir zaman bitmez. Netice itibari ile 13 Temmuz 1920'de istilaya uğramış, 27 ay istila altında kalmış bir Gebze’de yaşıyoruz. 13 Temmuz, 15 Temmuz, hiçbir tarih tesadüf değildir. Bazen ölçülebilir, bilinçli olabilir, bazen tesadüf olabilir ama netice itibari ile bugün istilaya uğramış Gebze yine 15 Temmuz'da hain terör örgütünün yapmış olduğu FETÖ terör örgütünün ve devlet kademelerinde yapılanmış terör örgütünün de ulaşmak istediği ihtilale, halk ihtilali olarak cevap vermiş. Bugün bu Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan mücadeleyi unutmuş değiliz" dedi.

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