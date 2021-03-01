Gebze’nin Mahallelerinde Asfalt Çalışmaları

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin tüm mahallelerinde sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.





Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mahallelerde çalışmalara hız veren fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak İnönü Mahallesi’nde sıcak asfalt serim işlerini sürdürdü. İnönü Mahallesi 1973 sokak ve bağlantılarında sıcak asfalt serimi çalışmasını tamamlayan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yetkilileri, belirlenen program dahilinde ilçenin dört bir yanında çalışmaların devam edeceği bilgisini paylaştı.





















