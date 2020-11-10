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Gebze’nin Mahallelerinde Sonbahar Temizliği Sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün geçtiğimiz haftalarda startını verdiği Sonbahar Temizliği çalışmaları, ilçenin mahallelerinde sokak sokak devam ediyor

Gebze'nin Mahallelerinde Sonbahar Temizliği Sürüyor

10 Kasım 2020 Salı 14:30

Gebze’de mahalleler sokak sokak temizleniyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün geçtiğimiz haftalarda startını verdiği Sonbahar Temizliği çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belirlenen 23 günlük program dahilinde Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahalleleri sokak sokak dip köşe temizliyor. Temizlik işleri ekipleri mahallelerde gelişi güzel atılmış çöpler başta olmak üzere, moloz atıklarını da kaldırıyor. Ana arterlerde yıkama işlemi de yapan ekipler Gebze’nin mahallelerini A’dan Z’ye dip köşe temizleyerek dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri Gebze’nin mahallelerinde Sonbahar Temizliği çalışmalarının hız kesmeden, belirlenen program dahilinde devam edeceği bilgisini paylaştı. 


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İyi çalışmalar.






















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