Gebzenin Proje Yılı Olacak!

TEMEL BELEDİYE HİZMETLERİ



2016 yılının Gebze için hizmet dolu verimli bir şekilde geride kaldığını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2017’nin proje yılı olacağını söyledi. Gebze’nin hak ettiği modern şehir kimliğine hızla kavuşabilmesi için ekibiyle birlikte çalıştıklarını ifade eden Başkan Köşker, “2016 yılında sözünü verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirdiğimiz ve Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz bir yıl oldu” dedi. Alt yapı ve üst yapı gibi temel belediyecilik hizmetlerinin aksamadan sürdüğünü dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze’miz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de hizmetleri ve koordineli çalışmalarla altyapı sorunlarının çözüldüğü bir ilçe haline geldi.



MODERN KAPALI PAZARLAR



Altyapı yatırımları tamamlanan üstyapı donatıları da aynı hızla yenilenen Gebze’mizde artık büyük projeleri konuşuyor, planlıyor ve Gebzelilerimizin hizmetine sunuyoruz. Pazarcı esnafımızı daha konforlu bir ortamda Gebzeli hemşerilerimize satış yapacağı modern pazaryerlerine kavuşturmak için başlattığımız Kapalı Modern Pazar Yerleri projeleri kapsamında Tatlıkuyu Kapalı Pazaryerini tamamlayarak hizmete açtık. Bunun akabinde temelini eski fen işleri şantiyesi alanında attığımız Mevlana Pazaryeri Projesi de hızla ilerliyor. Tamamlandığında yıllardan beri kaldırılamayan Cuma pazarını buraya taşıyacağız.



BİLİMİN VE EĞİTİMİN YUVASI



Gebze’miz 81 vilayetten kültürü bünyesinde kardeşçe barındıran adeta küçük bir Türkiye mozaiği. Tüm mahallelerimize hizmetlerimizi eşit şekilde yaymak, kendi kültürlerini yaşatırken sosyal aktivitelere de kolay erişsinler istiyoruz. Bu kapsamda Bilim Sanat Merkezlerimizin inşasına başlamıştık. İlk etapta Beylibağı ve İstasyon mahallelerimizdeki Bilim Sanat Merkezlerimizi tamamlayarak hizmete açtık. Buralar çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak

üzere hemşerilerimizin ücretsiz olarak faydalandığı birer eğitim yuvası birer kültür-sanat mekanı haline geldi.



ESKİHİSAR’A CAZİBE KATACAK



Bütün bunların yanı sıra Gebze’mizi bölgesinde adeta bir çekim merkezi bir cazibe merkezi haline getirecek önemli bir projeye daha imzamızı atıyoruz. Gebze’mizin incisi, denize açılan kapımız Eskihisar; tarihi kalesi, eşsiz manzarası, Osman Hamdi Bey Müze Evi ve yeni düzenlenen koruluğunun yanı sıra şimdi de Macera ve Aksiyon Parkı ile yıldızına yıldız katmaya hazırlanıyor. 103 dönüm üzerinde çalışmalarına başladığımız ve büyük oranda yapımını tamamladığımız Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı, kafeterya alanları, restaurantı, botanik bahçeleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğlenebileceği dağ kızakları, tırmanma alanlarıyla bir eğlence ve dinlence kompleksi olarak hizmet verecek” ifadelerini kullandı.



GENÇLERE ‘GÜZEL GELECEK!’



Topçular Köprülü kavşağı gibi trafik yoğunluğuna çözüm üretecek birbirinden farklı projelere de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde katkı sunacaklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, sosyal belediyecilik alanında da öne çıkan çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini vurguladı. Gebze’de yeni dönemin çocukların ve gençlerin dönemi olacağını her fırsatta dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gençlerimizin sosyal, psikolojik ve kültürel alanda gelişimine katkı sunacak çalışmalara ağırlık verdik bu dönemde. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. İmkanlarımızla onların yanındayız. Bu kapsamda ilk olarak Güzel Gelecek Akademisi’ni kurduk.



GELECEĞİN LİDERLERİ GEBZE’DEN!



Burada gençlerimiz, uzman eğitimciler, psikologlar eşliğinde sporla, sosyal ve kültürel aktiviteler tanışıyor. Yeni arkadaşlıklar ediniyor, etkinliklerde bizzat görev alarak sorumluluk bilinci mertebesine ulaşıyor. Bir diğer gençlik projemiz 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nin üçüncü döneminde, üniversite işbirliğinde hazırlanan programlara dahil ederek kendi öz değerlerini tanıyan bireyler olarak farkındalık yaratıyor. GESMEK Çocuk’la hünerlerine hüner katan geleceğimizin teminatı evlatlarımız için Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde kurduğumuz Anaokulu Üniversitesi’nde el becerilerini geliştiriyor, uzman eğitimciler eşliğinde zeka oyunları ve etkinliklerinde gelişimine katkı sağlıyor. Gebze’mizde dün olduğu gibi bugün de yarında çocuklarımız ve gençlerimiz için olacak” dedi.



AİLELERE ÖNEMLİ DESTEK