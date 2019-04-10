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Gebze’nin şehitleri unutulmadı!

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı kutlama programları çerçevesinde Gebze Şehitliğinde program gerçekleştirildi.

Gebze'nin şehitleri unutulmadı!

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:17

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Gebze Emniyet Müdürü Murat Şeker, Gebze Müftüsü Orhan Örnek, Polis Memurları ve Değerli Şehitlerimizin Kıymetli Ailelerinin katıldığı programda şehitlerimizin mezarları tek tek ziyaret edilerek dualar edildi. İlçe Müftüsü Orhan Örnek ve Çoban Mustafa Paşa Camisi İmam Hatibi Mehmet Güneş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.


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