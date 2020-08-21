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Gebze'nin spor merkezinde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki (GEBZESEM) çalışmaları yerinde inceledi.

Gebze'nin spor merkezinde çalışmalar sürüyor

21 Ağustos 2020 Cuma 10:47


Yapı Kontrol Daire Başkanlığı teknik ekipleri inceleme sırasında Genel Sekreter Gündoğdu’ya proje hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde yapılan GEBZESEM, toplam 15 bin 590 metrekare inşaat alanına sahip. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.

 

ÇOCUK BAKIM ALANI

Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak. Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezin ayrıca 138 araçlık bir de açık otopark yapılacak.


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