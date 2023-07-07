GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’nin Trafik Eğitim Merkezi Hızla Tamamlanıyor

Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Trafik Eğitim Merkezi’nde çalışmaların yüzde 90’nı tamamlandı

Gebze'nin Trafik Eğitim Merkezi Hızla Tamamlanıyor

07 Temmuz 2023 Cuma 11:07


Gebze’nin Trafik Eğitim Merkezinde çalışmalar sona doğru… Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesinde yapımına başlanan Trafik Eğitim Merkezi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada,  “Burada gerçekten hem gençlerimize hem de eğitim almak isteyen vatandaşlarımıza çok faydalı olacak bir merkez. Çalışmalarımızın yüzde 90’nı tamamlandı.  

EN KAPSAMLI EĞİTİM TESİSİ 

İnşallah Ağustos ayı içerisinde Gebze halkının kullanımına sunacağız. Şimdiden tüm Gebzelilere hayırlı uğurlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı. Stadyum, trafik eğitim alanı, eğitim binası ve çocuk oyun alanı gibi farklı alanlardan oluşan ve birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanan Trafik Eğitim Merkezi tamamlandığında; 1536 seyirci kapasiteli stadyum, 10 bin 148 metrekarelik trafik eğitim alanı, 1100 metrekarelik eğitim binası ve 680 metrekarelik çocuk oyun alanıyla Gebzelilere hizmet verecek. 



 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şayir, “Dilovası’nı karalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” Şayir, “Dilovası’nı karalamak isteyenlere fırsat...
Bilgi Evleri Ve Gençlik Merkezinde Yaz Eğitimleri Sürüyor Bilgi Evleri Ve Gençlik Merkezinde Yaz Eğitimleri...
“Bayram Şenliği” Köylere Taştı “Bayram Şenliği” Köylere Taştı
Gebze'ye 2 Yeni Üst Geçit Gebze'ye 2 Yeni Üst Geçit
Çocuklar Bayram Şenliğinde Eğleniyor Çocuklar Bayram Şenliğinde Eğleniyor
Vali Yavuz, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek Kurban Bayramlarını Tebrik Etti Vali Yavuz, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Şayir, “Dilovası’nı karalamak isteyenlere...
Dilovası Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Başkan Şayir’in başkanlığında gerçekleşti.

Haberi Oku