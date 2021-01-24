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Gebze’nin Yeni Futbol Sahası Şekillenmeye Başladı

Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın yanına yeni futbol sahasında hummalı çalışma devam ediyor.

Gebze'nin Yeni Futbol Sahası Şekillenmeye Başladı

24 Ocak 2021 Pazar 13:02


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Darıca Metrosu inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın yanına yeni bir futbol tesisinin yapılması için Aralık ayında çalışmalara başlamıştı. Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi, inşa çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

 

PERDE BETON DUVAR TAMAMLANDI

Çalışma kapsamında daha önce saha alanında bulunan tek katlı yapıyı yıkan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, sahayı çevreleyen perde beton duvarın da imalatını gerçekleştirdi. Toplamda 2 milyon 525 bin TL’ye mal olacak olan projede, drenaj imalatları da tamamladı. Yakın zamanda sahanın birinci kat dolgusuna başlanacak.   

 

4 BİN 500 METREKARE ALANDA YAPILACAK

4 bin 500 metrekare alanda yapılacak olan inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının hemen yanına inşa ediliyor.

 







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