Gebze'nin Yeni Nüfusu!

Kocaeli'nin nüfusu 2 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin 2016 yılı nüfusunu açıkladı. Türkiye artık 80 Milyona dayandı. TÜİK verilerine göre bir önceki sayımda 77 Milyon civarında olan Türkiye nüfusu, 2016 sonu itibariyle 79 Milyon oldu. Nüfusu hızlı bir şekilde artan illerden bir tanesi de Kocaeli.

KOCAELİ’NİN NÜFUSU



Türkiye’de en hızlı nüfusu artan İllerin başında Kocaeli geliyor. Kocaeli’nin nüfusu hızla artmakta. Kocaeli’nin ilçelerinin nüfusu şöyledir:



Nüfusu en fazla artan ilk ilçe Gebze: 357 bin 743



İkinci Vilayet Merkezi İzmit: 354.464.



Üçüncü Darıca: 191.123



Dördüncü Körfez: 157.282



Gölcük: 156.901



Derince: 138.050



Çayırova: 122.460



Kartepe: 111.790,



Başisekele: 88.910



Kandıra: 49.221



Dilovası: 46. 933



Kocaeli Genel Nüfusu: 1 Milyon 830 bin 722



Diğer illerle kıyaslandığında en fazla nüfusu artan, en genç, en üretken nüfusa sahip illerin başında Kocaeli gelmektedir.