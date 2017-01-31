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Gebze'nin Yeni Nüfusu!

İşte Gebze'nin yeni nüfusu.

Gebze'nin Yeni Nüfusu!

31 Ocak 2017 Salı 13:15

Kocaeli'nin nüfusu 2 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin 2016 yılı nüfusunu açıkladı. Türkiye artık 80 Milyona dayandı. TÜİK verilerine göre bir önceki sayımda 77 Milyon civarında olan Türkiye nüfusu, 2016 sonu itibariyle 79 Milyon oldu. Nüfusu hızlı bir şekilde artan illerden bir tanesi de Kocaeli.
 
KOCAELİ’NİN NÜFUSU

Türkiye’de en hızlı nüfusu artan İllerin başında Kocaeli geliyor.  Kocaeli’nin nüfusu hızla artmakta. Kocaeli’nin ilçelerinin nüfusu şöyledir:

Nüfusu en fazla artan ilk ilçe Gebze: 357 bin 743

İkinci Vilayet Merkezi İzmit: 354.464.

Üçüncü Darıca: 191.123

Dördüncü Körfez: 157.282

Gölcük: 156.901 

Derince: 138.050

Çayırova: 122.460

Kartepe: 111.790, 

Başisekele: 88.910

Kandıra: 49.221

Dilovası: 46. 933 

Kocaeli Genel Nüfusu: 1 Milyon 830 bin 722

Diğer illerle kıyaslandığında en fazla nüfusu artan, en genç, en üretken nüfusa sahip illerin başında Kocaeli gelmektedir.

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