Gebze'nin Yeni Nüfusu!

Türkiye’de en hızlı nüfusu artan İllerin başında Kocaeli geliyor. Kocaeli’nin nüfusu hızla artmakta. Kocaeli’nin ilçelerinin nüfusu şöyledir:
Nüfusu en fazla artan ilk ilçe Gebze: 357 bin 743
İkinci Vilayet Merkezi İzmit: 354.464.
Üçüncü Darıca: 191.123
Dördüncü Körfez: 157.282
Gölcük: 156.901
Derince: 138.050
Çayırova: 122.460
Kartepe: 111.790,
Başisekele: 88.910
Kandıra: 49.221
Dilovası: 46. 933
Kocaeli Genel Nüfusu: 1 Milyon 830 bin 722
Diğer illerle kıyaslandığında en fazla nüfusu artan, en genç, en üretken nüfusa sahip illerin başında Kocaeli gelmektedir.