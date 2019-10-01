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Gebze'nin yeni zabıta müdürü Umur oldu

Gebze Belediyesinin yeni zabıta müdürü Umur oldu.

Gebze'nin yeni zabıta müdürü Umur oldu

01 Ekim 2019 Salı 09:51

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Fikret Pamuk geçtiğimiz günlerde asıl mesleği olan öğretmenliğe geri dönmek için bu görevinden istifa etmişti. Pamuktan boşalan Zabıta Müdürlüğü'ne, başarılı çalışmalarıyla göz dolduran ve sevilen Gebze Belediyesi eski Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Umur atandı. Cuma günü kendisine görev tevdi edilen Mehmet Umur 30 Eylül pazartesi makamına geçerek görevine başladı.
Kaynak: Haberpi
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