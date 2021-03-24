GEBZESEM’de çatı ve taş cephe kaplama tamamlandı

Gebze ve çevresindeki ilçeler için sporun merkezi olacak olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM), pek çok imalat tamamlanırken çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan merkez, faaliyete geçtikten sonra Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor tesisi olarak hizmet verecek. Birçok imalatın sürdüğü GEBZESEM’de çatı imalatı ile taş cephe kaplama işleri tamamlandı.

TAŞ CEPHE KAPLAMA VE ÇATI İMALATI

Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde inşa edilen GEBZESEM, 15 bin 590 metrekare kapalı alana sahip bulunuyor. Proje kapsamında yapının taş cephe kaplamaları ile çatı imalatı tamamlandı. Kenet cephe kaplamalarının devam ettiği projede metal asma tavan, merdiven mermer imalatları, doğrama ve duvar seramik işleri bitirildi. Çalışmalar kapsamında dış korkuluk, havalandırma ve klima, armatür montajları gibi birçok imalata ise devam ediliyor.

MERKEZİ BİR KONUMDA

İçerisinde birçok branşta eğitim verilebilecek şekilde inşa edilen GEBZESEM, Gebze ilçesi kadar çevre ilçelere de hizmet verecek. Gebze çarşısına yakın ve D-100 Karayolu’nun hemen yanında merkezi bir konumda bulunan sporcu eğitim merkezine, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçelerinde yaşayan sporcular kolay bir şekilde erişebilecek.

BİRÇOK BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.

ÇOCUK BAKIM ALANI

Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya bulunacak.

134 ARAÇLIK OTOPARK

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezde ayrıca 105’i kapalı, 29’u açık olmak üzere toplamda 134 araçlık açık otopark yapılacak.













