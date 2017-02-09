Gebzespor 'da isyan çıktı

ORTAKCI'YI BAŞKANA ŞİKTAYET ETTİLER

Bölgesel Amatör lig 12. Grup'ta mücadele veren Gebzespor devre arasında yaptığı flaş transferlere rağmen özellikle iç sahada maç kazanmakta zorlandı. İç sahadaki son galibiyetini 10’uncu hafta maçında Vefa’yı 3-0 yenerek elde eden mor-beyazlı ekip, o maçtan bu yana 3 puanı bir arada göremiyor. Gebzespor,Bozüyük Vitra ve Ergene Velimeşe’den sonra Sultangazispor ile de berabere kaldı. Antrenmanın ağırlığından şikayetçi olan futbolcular teknik direktör Ergun Ortakcı'yı kulüp Başkanı İlker Çakır'a şikayet ettiler.

ORTAKCI İSTİFA ETTİ

Dün yapılması gereken antrenmana çıkmayan sporcular kendilerini Başkan Çakır'ı şikayet ettiklerini Ortakcı'ya ilettiler. Ortakçı'da başkan Çakır ile görüştü. Başkan Çakır isyan eden oyuncuları kadro dışı bırakıp yolumuza devam edelim demesine rağmen Teknik direktör Ergun Ortakcı istifa kararını bildirir. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında takımın kaptanları Murat Yılmaz, Ali Katırcı ve İbrahim Yay süresiz kadro dışı bırakıldı. Gebzespor yoluna alt yapı antrenörü Özer Özcan ile devam edecek.