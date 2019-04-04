Gebzespor puan çıkardı

Teknik direktör Özgür Vurur’un ilk maçında rakibine konuk olan takımımız son bölümdeki golüyle sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmış oldu.

SON BÖLÜMDE ATTIK

Mor beyazlı temsilcimiz Gebzespor, Nevşehir deplasmanından puanla ayrıldı. Ligde sıkıntılı günler geçiren ve hafta arasında teknik direktör değişikliğine gidip Özgür Vurur’u yeniden takımın başına geçiren camia ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada yenik duruma düşmesine karşın maçın 86. Dakikasında Tugay Keleş’in attığı golle maça eşitlik getirirken önemli bir puana imza atıp kalan haftalar öncesinde umutlandı.

KARAKÖPRÜ GELECEK

Aldığı beraberlikle 27 puana yükselen takımımız son iki haftanın ardından puanla tanışmayı başarmış oldu. Ligde artık makas daralırken son derece önemli haftalara giren takımımız ligde gelecek hafta kendi evinde Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacak. Mor beyazlı takımımız adına bundan sonraki her maç altın değeri taşırken tüm hesaplar ligde kalabilmek adına yapılıyor. Öte yandan Nevşehir deplasmanında taraftarlarımız da takımlarını yalnız bırakmadı