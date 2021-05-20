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GEBZESPOR YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Başkanlar Ve Futbolcular; Mor Menekşe'nin yeni yaşını birlikte kutladılar

GEBZESPOR YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

20 Mayıs 2021 Perşembe 09:45

Başkan Büyükgöz Mor Menekşe'nin 66. yaşını Kulüp Başkanı Recep Avcı ve futbolcularla birlikte pasta keserek birlikte kutladı. 

Başkan Büyükgöz Gebzespor'un 66. yaşını kutladı. Gebzesporlu futbolcuları ve kulüp yönetimini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mor Menekşe'nin 66. yıldönümünü tebrik etti. KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve belediye başkan yardımcılarıyla birlikte kulüp binasına gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü, Gebzespor Başkanı Recep Avcı, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular karşıladı. İdman sahasında furbolcular ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen kutlamada, yaş günü pastası kesildi. Kentin markası Gebzespor'un yeni yaşını tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebzesporumuzun yeni yaşı kutlu olsun. İnşallah Mor Menekşemizi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı Recep Avcı ve futbolcular Başkan Büyükgöz'e ziyaretinden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.  
















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