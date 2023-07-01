Çelik kolon ve perde beton imalatları yapılan yaya üstgeçidinin tamamlanmasıyla cadde üzerinde bulunan ilköğretim okulu ve camiye yayaların ulaşımı güvenli hale gelecek. Engelli kullanımına uygun tek asansörlü çelik yaya üstgeçidi ile vatandaşlar asansörlü köprü konforuna da kavuşmuş olacak.
Gebze'ye 2 yeni üst geçit
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de Eskihisar Feribot yolunda ömrünü tamamlamış mevcut köprüyü yıkarak yenileyecek. Ekipler, Darıca Cengiz Topel Caddesi üzerinde de engelli kullanımına uygun çelik asansörlü üstgeçit inşa ediyor.
Çelik kolon ve perde beton imalatları yapılan yaya üstgeçidinin tamamlanmasıyla cadde üzerinde bulunan ilköğretim okulu ve camiye yayaların ulaşımı güvenli hale gelecek. Engelli kullanımına uygun tek asansörlü çelik yaya üstgeçidi ile vatandaşlar asansörlü köprü konforuna da kavuşmuş olacak.