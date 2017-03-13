Gebze'ye 50 milyon Euro'luk dev yatırım

Türk Ytong, Gebze’de kuracağı fabrika ile dünyanın en büyük ytong fabrikasına sahip olacak.

İstanbul Çatalca’da 30 milyon euro yatırımla yeni ürünü Multipor’un da üretildiği 6’ncı fabrikasını faaliyete geçiren Türk Ytong, 2018’de, Türkiye’deki 55. yılını da yeni fabrika yatırımı ile karşılayacak.

Pendik’teki fabrikasının 300 dönümlük arsasını TOKİ’ye devredek Gebze OSB’ye taşınma kararı alan Türk Ytong, burada dünyanın en büyük ytong fabrikasını kuracak. Şirket, yeni fabrikaya 50 milyon euroluk yatırım yapacak. “60’ıncı yılda da Trabzon’da olabiliriz” diyen Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, “Pendik, zamanla kent içinde kaldı. TOKİ burayı bizden istedi. Biz de bu talebi kabul ettik. Anlaştık, TOKİ’ye veriyoruz. Zaten vermeseydik de 5 yıla kadar yenilenmesi gerekiyordu. Gebze OSB’de 75 bin metrekare yerimiz var. Dünyanın en büyük ytong fabrikasını kuracağız. Yeni fabrika ile yüzde 25 kapasite artışı da olacak. Arsanın devri ve bedeli konusunda TOKİ ile anlaştık” dedi.

Türkiye'de Multipor üretmesinin nedeni kentsel dönüşüm

Kurulduğunda 50 bin metreküp üretim kapasitesine sahip olan şirket, Türkiye’de bugün 2.4 milyon metreküp kapasiteye sahip. Hinginar, “Dünya ytong tesisleri içinde hacimde birinci sıradayız. Deprem, enerji verimliliği gibi alanlardaki yeni mevzuat ve tüketici talepleri son 10 yılda bizi 10 kat büyüttü. Gazbeton’un pazar payı yüzde 25’lerdedir. Biz bu grupta yüzde 60 pazar payına sahibiz” dedi.

Geçen yıl 262 milyon lira ciro yapan Türk Ytong’un toplamda 6 fabrikasından sadece Gaziantep fabrikasında Konukoğlu’nun ortaklığı var. Son fabrikası Çatalca’da multipor üretiminde endüstri 4.0’ın ilk adımları atıldı. Fethi Hinginar, “Fire oranı yüzde 1’in altına indi. En yüksek teknolojiyi uyguladık. Savunduğumuz çevre dostu bina konseptinin yaygınlaşması için örnek olmaya çalışıyoruz. Üretimine başladığımız mineral esaslı Multipor ısı yalıtım levhası, yüzde 100 yangın dayanımı ve maksimum enerji tasarrufu sağlıyor. Mantolamaya alternatif, nefes alan bir ısı yalıtım çözümü. Gerçek bir inovasyon ürünüdür. Binaların nefes almaması bugün yalıtımdaki en büyük şikayet konusudur. Multipor’u Türkiye’de üretmeye başlamamızın en önemli nedenlerinden biri kapsamlı kentsel dönüşüm operasyonudur. Bu aşamada binalarımızı güvenli ve akıllı yalıtım ürünleri ile donatabiliriz. Multipor yatırımı ile ısı yalıtım levhası üretim kapasitemizi 5’e katladık. Yılda 1 milyon metrekare mantolamaya alternatif, yanmaz ısı yalıtımına imza atacağız” diye konuştu.

Ytong’un Akademi Eğitim Merkezi'ni kuracak

Türk Ytong’un 55. yılını yeni fabrika yatırımı ile kutlayacaklarını belirten Hinginar, 1963’te Pendik’te kurulan ilk fabrikayı Gebze OSB’de kuracakları 500 bin metreküp kapasiteli en büyük ve en modern fabrikaya taşıyacaklarını söyledi. “50 milyon euro yatırımla gerçekleştireceğimiz Gebze fabrikamızı, 2018 yılının ikinci yarısında devreye almayı hedefliyoruz” diyen Hinginar, teknolojisi ve kapasitesiyle Türkiye’de gazbeton endüstrisini daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Hinginar, “İstihdam artışı ile de sektöre katkıda bulunacağız. Bu tesiste Ytong Akademi Eğitim Merkezi’ni kuruyoruz. Ürün ve uygulama eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz, kurslar açacağız. Gebze tesisimiz de yeşil bina olacak” ifadelerini kullandı.

Avrupa ‘sıfır enerji kaybı’na gidiyor

Yapı malzemeleri teknolojisinde önemli gelişmeler olduğunu belirten Hinginar’ın verdiği bilgiye göre mantolamada mineral içerikli malzemelere yöneliş var. Bu malzemelerin içeriğinde kimyasal yok. Binaların nefes almasını sağlıyor. Yanmayan ve zor yanıcı ısı yalıtım ürünleri ve sistemleri önem kazanıyor. Piyasada A1 sınıfı (hiç yanmaz) yanmazlık belgesine sahip yalıtım malzemeleri mevcut. Yangın Yönetmeliği de yüksekliği 28.5 m’den fazla bina cepheleri için en az zor yanıcı malzeme şartı getiriyor. Yüksekliği 28,5 metre altında kalanlar, farklı yüksekliğe sahip bitişik binalar için de kriterler var. A1 Sınıfı Hiç Yanmaz yapı malzemeleri; yangın esnasında tutuşmuyor. Enerji kaybı önlenebiliyor. Binaların iç hava kalitesi sağlanabiliyor. Hinginar, “Avrupa 2018’de enerji kaybını sıfıra indirmeyi hedefliyor. 2030’dan sonra evler enerjilerini üretecek, fazlasını satacak. Bizde de mevzuat değişimleri yapılıyor. Deprem yönetmeliği yenileniyor. Isı yalıtım yönetmeliği değişikliği gecikti. 2008 yönetmeliği 2013’te revize edildi ancak 3 yılda 3 bakan değişimi oldu, yayınlanamadı. Kaldı ki bu yönetmelik bile Avrupa standartlarının gerisinde kalıyor” diye konuştu.