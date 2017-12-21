Gebze'ye 65 milyon avroluk yatırım

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, "Entegre üretim tesislerimizin yatırım tutarı faz II olarak planladığımız fabrikamız ile birlikte 65 milyon avroya ulaştı." dedi.

Siemens'in düzenlediği Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikası'nın açılış etkinliğine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker katıldı.

Etkinlikte konuşan Gelis, Türkiye'deki büyüme stratejileri çerçevesinde entegre üretim tesislerinin yatırım tutarı faz II olarak planladıkları fabrika ile birlikte 65 milyon avroya ulaştığını söyledi.

Gelis, 150 bin metrekare alana kurulu olan Siemens Entegre Üretim Tesisleri'nin Siemens'in dijitalizasyon ve otomasyon uzmanlığının en önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Gelis, "Tesislerimiz bu uzmanlığın yanısıra Siemens Türkiye imzası taşıyan pek çok ilkleri barındırıyor. Fabrikalarda Türkiye'nin ilk LEED Gold sertifikasına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da kurulduktan 9 yıl sonra Anadolu topraklarına gelen Siemens'in her zaman ekonomi ve topluma katkı için çalıştığını, endüstriye ve üretime büyük önem verdiğini belirten Gelis, 1892'de Osmanlı İmparatorluğunda pek çok sektörde kullanılan demir çeliğin Siemens döküm hanelerinde üretildiğini ve 1925'te sıtma ile mücadele eden kimya labaratuvarlarında Siemens teknolojisi kullanıldığını kaydetti.

Yeni fabrika yatırımının, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimi için yürütülen, kesintisiz çalışmaların sonuçlarından biri olduğunu belirten Gelis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siemens, Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk fabrikasını 1928'de Eskişehir'de açmıştı. Bugün ise burada, son teknolojiyle donatılmış yeni fabrikamızın açılışını gerçekleştirerek yolculuğumuzda çok önemli bir adım daha atıyoruz. 2020 vizyonumuz ile elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarına odaklanarak sanayimizin geleceğe hazırlanmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Faz II yatırımı olarak planladığımız yeni Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikamızın üretim teknolojisi ve kapasitesi pazardan gelecek her türlü talebe en hızlı cevabı verecek şekilde tasarlandı. Dijitalizasyon kapsamında Gebze'de geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimizle üretim süreçlerini iyileştiriyor, kurumlara avantaj sağlıyoruz."

2017 yılındaki Ar-Ge yatırımlarının 27 milyon avro olduğunun altını çizen Gelis, "Ar-Ge yatırımlarımızı, 2018'de yüzde 25 artırarak 34 milyon avroya çıkaracağız. Bu yatırımları da özellikle Dijitalizasyon ve Endüstriyel Bulut teknolojilerine odaklayacağız." şeklinde konuştu.

Gelis, Ar-Ge alanında çalışan Türk araştırmacı ve mühendislerin yarının teknolojilerini bugünden, burada geliştirdiklerini belirterek, "Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğümüz Kurumsal Teknoloji bölümümüz 50 kişiyle başladığı bu yolda, bugün 550 kişilik bir ekibe ulaştı. Ar-Ge ve İnovasyon Merkezlerimizde, yüzde 35 kadın çalışan oranımızla ulusal ve uluslararası ortalamaların üzerinde bir profil çiziyoruz. Bu oranı daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Siemens'in global çaptaki birikimini ve uzmanlığını, uzun yıllardır Türkiye'ye taşıdıklarının altını çizen Gelis, "Biz, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güveniyoruz. Türkiye'nin de Siemens'e güvendiğini iyi biliyoruz. Çünkü biz Türkiye'de Türkiye için varız." açıklamasında bulundu.





- "Kendimizi Türkiye'de yerel şirket olarak görüyoruz"





Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich de "Siemens, Türkiye'de güçlü ve güvenilir bir ortak, iyi bir kurumsal vatandaş ve destekleyici bir işveren olmayı sürdürecek." şeklinde konuştu.

Siemens olarak Türkiye'deki köklerinin çok güçlü olduğunu ve kendilerini yerel bir şirket olarak gördüklerini belirten Helmrich, "Yerel bilgi ve birikimimiz, Türkiye'deki uzun süreli deneyimimiz ve küresel kaynaklarımızı aktarma yeteneğimiz sayesinde müşterilerimizi her zaman memnun edebiliyoruz. Gelecekte de Türkiye'deki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Geleceğin dijital olacağının altını çizen Helmrich, şunları kaydetti:

"Dijitalizasyon günlük hayatımızın bir parçası haline geldi ve hayatımızda büyük değişiklikler yarattı. Dijital dönüşüm aynı zamanda, rekabetçi yapılarını ve uzun süreli ekonomik güçlerini korumaları için şirketlere ve tüm ülkelere yeni, heyecan verici olasılıklar sunuyor. Gebze'deki Siemens Entegre Üretim Tesislerimizin sunduğu gelişmiş teknoloji, inovasyon odaklı çözüm ve uygulamalarla Türkiye'nin dijital gelişiminde öncü bir rol oynayacağına inanıyoruz. Siemens, şu anda olduğu gibi gelecekte de Türkiye'deki müşterilerimiz için güçlü ve güvenilir bir ortak, Türk toplumu için iyi bir kurumsal vatandaş ve çalışanlarımız için iyi, destekleyici bir işveren olmayı sürdürecek."



- Siemens Türkiye 5 kıtada 80'i aşkın ülkeye ihracat yapıyor



Türkiye'den 5 kıtada 80'i aşkın ülkeye ihracat yapan Siemens Türkiye, genişlettiği entegre tesisleriyle ekonomiye yılda 100 milyon avro katkı sağlayacak.

Siemens Türkiye'nin büyüme stratejisi çerçevesinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) toplam 150 bin metrekare alan üzerine kurulan Entegre Üretim Tesisleri'nin yatırım tutarı, faz II kapsamında gerçekleştirilen yeni fabrikayla birlikte 65 milyon avroya ulaştı.

Tesisler Türk ekonomisine doğrudan ve dolaylı bin kişi istihdam sağlayacak olan yeni Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikası'nda, kontaktör ve aksesuarları, aşırı akım rölesi, otomatik sigorta, otomatik şalter aksesuar ve aksam parçalarının üretimi yapılacak.

Siemens Türkiye'nin Entegre Üretim Tesisleri, yıllık 30 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesine sahip olan yeni fabrikasıyla birlikte ihracat kapasitesini de artıracak. Siemens Türkiye, Gebze'deki Entegre Üretim Tesisleri ile 2018 yılında toplam 110 milyon avro tutarında ihracat gerçekleştirecek.

Tesisler, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden çözüm ve uygulamalara da sahip. Bunlar arasında, Siemens'in açık, bulut tabanlı Nesnelerin İnterneti işletim sistemi MindSphere, Gebze kampüste geliştirilen, VR (Virtual Reality) tabanlı eğitimler, uzaktan müşteri kabul testleri, enerji yönetimi VR deneyimi ve dijital iç süreçlerin tümü yer alıyor.

Özellikle aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi uygulamalarda, yüksek verimli, teknolojik ve yenilikçi sistemlerin kullanılmasıyla yüzde 25 enerji tasarrufu sağlanıyor. Diğer taraftan sensörlü bataryaların kullanılması ve yağmur suyunun toplanarak yeniden değerlendirilmesi ile binalarda yüzde 50 su tasarrufu elde ediliyor. Ayrıca ithal çim yerine az su tüketen yerel bitkilerin tercih edilmesi ve damlama sisteminin kullanılması ile peyzaj alanlarında yine aynı oranda su tasarrufu sağlanıyor.