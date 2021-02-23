Gebze’ye Bulgaristan Ruven’den Konuk Başkan

Başkan Büyükgöz’e Bulgaristan’dan konuk başkan. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bulgaristan’ın Ruven Belediye Başkanı İsmail Osman ve HÖH Partisi Marmara Bölge Temsilcisi Lütfi Özgür ve Gebze Bal-Türk Dernek Başkanı Hüseyin Aksu’yu makamında ağırladı. AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder’in de katıldığı ziyarette konuk belediye başkanına Gebze hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bulgaristan’da yaşayan Türklere Gebzelilerin selamlarını gönderdi. Başkan Büyükgöz’e misafirperverliği nedeniyle teşekkür eden Ruven Belediye Başkanı İsmail Osman ve HÖH Partisi Marmara Bölge Temsilcisi Lütfi Özgür de Başkan’a çalışmalarında ve hizmetlerinde başarılar diledi. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.





















