GEBZE'YE “GÜZİDE“ İKİ TESİS GELİYOR

GÜLERYÜZLÜ ÖZENLİ HİZMET
Biri Cumhuriyet Meydanı’na bakan cephede terası kafe ve restaurantıyla Gebzelilere hizmet verecek ‘Güzide’ isimli sosyal tesislerin bir diğeri ise, kent meydanı gösteri havuzuna cepheli konumuyla Gebzelileri bir araya getirecek. Gebze Belediyesi Güzide Kafe-Restaurant Sosyal Tesisleri’nin en kısa sürede Gebzelilerin hizmetine açılacağını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kıymetli hemşerilerimize; ilçemizin en merkezi noktasında açacağımız sosyal tesislerimizde özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunarak ağırlayacağız inşallah. Bu güzide mekanlar değerli hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz inceleme turunda başkan yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.