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GEBZE'YE “GÜZİDE“ İKİ TESİS GELİYOR

Başkan Büyükgöz talimat verdi; Gebze kent merkezinde Gebzelilerin uğrak yeri olacak 2 yeni ‘Güzide’ tesis için çalışmalar hızlandı

GEBZE'YE 'GÜZİDE' İKİ TESİS GELİYOR

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:20

Gebze’ye, iki “Güzide” tesis geliyor! Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat verdi; kentin merkezinde 2 adet sosyal tesis kazandırmak üzere çalışmalara başlandı.  Gebze Belediyesi’nin kent meydanı kompleksinin Cumhuriyet Meydanı’na bakan cephesinde yer alacak yeni sosyal tesisteki çalışmaları inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerine müjdeyi , “Kentimizin en merkezi konumunda yer alan 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde, 2 adet yeni sosyal tesisi, Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine en kısa sürede sunmuş olacağız” sözleriyle paylaştı.

GÜLERYÜZLÜ ÖZENLİ HİZMET

Biri Cumhuriyet Meydanı’na bakan cephede terası kafe ve restaurantıyla Gebzelilere hizmet verecek ‘Güzide’ isimli sosyal tesislerin bir diğeri ise, kent meydanı gösteri havuzuna cepheli konumuyla Gebzelileri bir araya getirecek. Gebze Belediyesi Güzide Kafe-Restaurant Sosyal Tesisleri’nin en kısa sürede Gebzelilerin hizmetine açılacağını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kıymetli hemşerilerimize; ilçemizin en merkezi noktasında açacağımız sosyal tesislerimizde özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunarak ağırlayacağız inşallah. Bu güzide mekanlar değerli hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz inceleme turunda başkan yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.    













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