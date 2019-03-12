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Gebze’ye otoparklar yapılacak!

Gebze’nin en büyük sorunlarından birisi olan otopark sorununa kalıcı bir çözüm getireceklerini ifade eden Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Burcu Çetinkaya, her mahalleye yer altı otoparkları yapacakları bunlarında üzerlerinin mahallelinin nefes alabileceği yaşam alanları olarak dizayn edileceğinin müjdesini verdi.

Gebze'ye otoparklar yapılacak!

12 Mart 2019 Salı 12:47

 Emniyetli alanlara araçlarımızı park ederek sokakları araç kalabalığından kurtaracaklarını sözlerine ekleyen Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Burcu Çetinkaya, kentimizin en  büyük sorunu olan park sorununu yapacağımız mahalle otoparkları ile bitireceklerini söyledi.


“OTOPARKLARIN ÜZERİ YAŞAM ALANI OLACAK”


Mahalle otoparkları ile yoğun yapılaşma olan ve dolayısıyla araç sayısının da arttığı mahallelerimizde araç park sorununu tarihe karıştıracaklarını ifade eden Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, “Araçlarımızı emniyetli alanlarda park edecek, sokaklarımızı rahatlatacağız. Yoğunluk durumuna göre 40 – 100 araç olarak planlanan güvenlikli katlı ve yeraltı otoparklarını ücretsiz olarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca park ve bahçelerin altına dizayn edilecek yeraltı otoparklarıyla binalar arasında nefes alma alanları yaratarak görüntü kirliliğine ve otopark problemlerine son vereceğiz. İnşaat ruhsatıyla elde edilen otopark harçları, sadece otopark yapımı için kullanılacak ve bunlarla ücretsiz otoparklar yapılacak. Özellikle Osmanyılmaz mahalle mezarlığı yanındaki alana Yeraltı otoparkı ve üzerine sabit Pazar yeri yapacağız” dedi.

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