Gebze'ye Ruanda’dan heyet

Başkan Büyükgöz’e Ruanda’dan konuk heyet. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gebze’ye gelen Ruanda heyeti, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Ruanda’nın Ankara Büyükelçiliğine vekalet eden Joel Uwizeye ve Ticaret Ataşesi Lucas Murenzi’den oluşan heyet Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Ruanda heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze hakkında heyete bilgi verdi. Karşılıklı istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret; hatıra fotoğrafı ve hediye takdimiyle sona erdi.

AA