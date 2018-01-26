Gebze'ye sürücüsüz metro geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gebze metro hattının ihalesi 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Son teknolojinin kullanılacağı projede 4. otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve düşük sefer aralıkları, düşük işletme maliyeti sürücüsüz, yolcu taleplerine daha iyi yanıt verebilme metroların cazibesi artırıyor. Bu nedenlerden dolayı dünyada da geçişlerin başladığı tam otomatik metro sistemi Gebze hattında da uygulanacak.

DAHA KISA YOLCULUK SÜRESİ

Bu sistem daha iyi ivmelenme, frenleme ve işletme hızı sayesinde son duraklar arası minimum yolculuk süresi ile daha üstün bir hizmet sağlıyor. Buna bağlı olarak yolcunun ortalama bekleme süresinde azalırken yolcu yığılmalarının da önüne geçiliyor. İstasyonlardaki bekleme süreleri şartlara göre Kontrol Merkezi’nden ayarlanabiliyor. Personel bulunmayan trenlerde tren arızalarında daha fazla gecikme olabiliyor. Gecikme süresi uç istasyonlarda trenler hemen geri döndürerek giderilebiliyor veya boşlukları gidermek üzere sisteme yedek trenler dahil edilebiliyor.

ACİL DURUMLARA MERKEZDEN MÜDAHALE

Sürücülü trenlerde sürücünün kabin değişmesi zaman alacağından bu gecikme süresi daha zor gideriliyor. Sürücüsüz metro sistemlerinde sürücü bulunmadığından sürücünün yaptığı tüm müdahale ve kontrolleri elektronik sistemler yardımı ile Trafik Kontrol Merkezi’nden yapılıyor. Trenin arıza, yangın, acil durum gibi durumlarda Kontrol Merkezi’ndeki tren ile ilgili iş istasyonuna gelen alarm bilgisine göre trene müdahale ediliyor. Tüm müdahaleler Kontrol Merkezinden yapılıyor.

90 SANİYE ARALIKA SEFER

Gebze metro hattında 1080 yolcu kapasiteli, 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz metro kullanılacak. Sürücüsüz metro 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Hat 15.6 kilometre uzunluğa sahip olacak. Gidiş -dönüş toplam 32 kilometrelik bir hat yapılacak. Hattın yüzde 94’lük kısmı yerin altından işleyecek. Hatta 12 istasyon yer alacak. Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak.

ARAÇ DEPOSU PELİTLİ’DE

Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak. İlk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonundan başlayacak olan yolculuk, 12. ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanacak.